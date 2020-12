Verdachten diefstal en strippen bestelbusjes ontkennen

Publicatie: di 15 december 2020 17.41 uur

LEEUWARDEN - Dinsdag, op de eerste dag van de behandeling van hun strafzaak bij de Leeuwarder rechtbank bleven drie verdachten uit Noordwolde en Vledder (27, 40 en 62 jaar), ontkennen dat ze zich hebben beziggehouden met het op grote schaal stelen en strippen van - voornamelijk - bestelbusjes.

'Science fiction'

De verdachten, (oud-) leden van motorclub No Surrender, bleven ontkennen dat ze zich met louche zaken zouden hebben beziggehouden. De 40-jarige hekelde het politieonderzoek en deed het af als “science fiction”. Door het onderzoek en alles wat er achterweg is gekomen is zijn bedrijf volgens zijn zeggen "naar de knoppen".

75 zaken

Volgens de politie zijn tientallen autodiefstallen - in een eerdere zitting had de officier van justitie het over 75 zaken - naar de verdachten te herleiden. De auto’s zouden binnen 30 uur na de diefstal zijn gestript en de onderdelen doorverkocht. De zaak kwam aan het rollen na een tip via Meld Misdaad Anoniem, dat er in loodsen in Wijnjewoude en Noordwolde gestolen auto's gestript zouden worden.

Ruim drie ton schadeclaims

Op de zitting werden de verdachten geconfronteerd met ruim drie ton aan schadeclaims, van gedupeerde autobezitters en verzekeraars, die de door hen uitbetaalde premies op de verdachten willen verhalen. De zaak wordt donderdag voortgezet, dan komt het Openbaar Ministerie met de strafeisen en houden de advocaten hun pleidooien.