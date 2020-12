Rommel in brand gezet in Twijzelerheide

Publicatie: vr 11 december 2020 15.57 uur

TWIJZELERHEIDE - De brandweer van De Westereen moest vrijdagmiddag uitrukken voor een buitenbrandje aan de Reiden in Twijzelerheide. Omstreeks 15.30 uur zag de melder dat er stoelen en andere rommel in brand stond. De brandweer werd daarop gealarmeerd om het vuur te doven.

Het brandje bevond zich in de bosschages. Nadat de brandweer vertrokken was, kwam de politie ook nog ter plaatse. De afgelopen week is Twijzelerheide inmiddels bekend geworden om de diverse brandjes die in het dorp gesticht worden.

FOTONIEUWS