De Lawei schenkt Kerstdinerboxen aan de voedselbank

Publicatie: vr 11 december 2020 12.57 uur

DRACHTEN - De Lawei komt met een nieuw initiatief: een Kerstdinerbox. Het bestaat uit een driegangendiner die je ophaalt bij de schouwburg en thuis eenvoudig opwarmt. Voor elke verkochte Kerstdinerbox schenkt de organisatie ook een driegangendiner aan Voedselbank Drachten. Het doel is om 450 boxen te verkopen zodat alle huishoudens die afhankelijk zijn van de voedselbank ook thuis kunnen genieten van een diner.

Denken om elkaar

"De Lawei maakt met deze actie geen winst, maar daar gaat het niet om", zegt Alfred Matthijssen, hoofd bedrijfsvoering van De Lawei. "De Voedselbank heeft het moeilijk, er komt steeds minder voedsel binnen. We vinden het belangrijk om in deze donkere en moeilijke tijd ook aan anderen te denken. De horeca activiteiten van de schouwburg liggen al enige tijd stil. En stilzitten is niet wat past bij haar medewerkers (een aantal werken momenteel ook als gastvrouw/heer in het ziekenhuis van Nij Smellinghe)."

De Voedselbank Drachten is blij met deze bijdrage van De Lawei. "We hopen dat het een groot succes wordt en we zoveel mogelijk van alle huishoudens die afhankelijk zijn van onze Voedselbank, van een diner kunnen voorzien", zegt Dirk Meijer, bestuurslid van Voedselbank Smallingerland.

Kerstdinerbox

De Kerstdinerbox is online te bestellen op www.lawei.nl of telefonisch tijdens openingstijden van de kassa. De box kost 17,50 euro per persoon en bestaat uit een voor-, hoofd- en nagerecht. Er is een vlees (met o.a. parelhoen suprême) en vega (met o.a. linguine) variant. De box kan op donderdag 24 en zaterdag 26 december tussen 14.00 - 17.00 uur worden opgehaald buiten op het Laweiplein (hoofdingang Lawei). Voor de mensen die liever thuis blijven wordt er ook aan huis bezorgd in een straal van +/- 15 km rondom Drachten. De bezorgkosten zijn per adres 5 euro. In de box zit een kaart met bereidingswijze. Deze is zeer eenvoudig want de gerechten hoeven alleen te worden opgewarmd.