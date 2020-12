Jeugd sticht opnieuw brand in Twijzelerheide

Publicatie: za 05 december 2020 21.59 uur

TWIJZELERHEIDE - De brandweer van De Westereen werd zaterdagavond opnieuw opgeroepen voor een brand aan de Skoalstrjitte in Twijzelerheide. Vrijdagavond werd in dezelfde straat al een picknickbank in vuur en vlam gezet. Deze keer betrof het rommel.

De brandweer had de kleine brand snel onder controle.