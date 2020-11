Zorgverzekering 2021 wordt duurder: check je premie

Publicatie: vr 13 november 2020 21.50 uur

LEEUWARDEN - De nieuwe zorgpremies voor 2021 zijn door alle zorgverzekeraars bekend gemaakt. Nederlanders gaan gemiddeld zo'n zes tientjes meer betalen voor hun basisverzekering. Ook de aanvullende- en tandartsverzekeringen worden duurder. Op Zorgwijzer staat een overzicht met alle premies per verzekeraar.

De bekendmaking van de ziektekostenpremies betekent het begin van het overstapseizoen voor zorgverzekeringen. De praktijk wijst uit dat vergelijken en overstappen loont. Zeker als je al langer bij dezelfde verzekeraar zit.

Basisverzekering

Een gemiddelde basispolis kost volgend jaar zo'n 125 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Dat komt overeen met de ramingen van de Rijksoverheid. "Maar de verschillen in premie worden groter, merken we", stelt Koen Kuijper van Zorgwijzer.

De premie van de duurste basispolis ligt bijna 444 euro op jaarbasis hoger dan die van de goedkoopste zorgverzekering, blijkt uit het premieoverzicht. Een enorm verschil.

"Natuurlijk kunnen deze verzekeringen in de onderlinge voorwaarden van elkaar verschillen, maar in de basis zijn ze vergelijkbaar, omdat het basispakket door de overheid wordt bepaald", licht Kuijper toe.

Vergelijken kan geen kwaad

Ondanks de grote prijsverschillen neemt het merendeel van de verzekerden in Nederland niet de moeite om zijn/haar zorgverzekering te vergelijken met het overige aanbod. "Een gemiste kans", stelt Kuijper.

"Het kan geen kwaad om je huidige zorgverzekering onder de loep te nemen en te kijken of je nog wel goed bent verzekerd voor wat je aan zorg nodig hebt in het nieuwe jaar. De kans is groot dat het bij andere verzekeraars een stuk voordeliger kan, maar tegen dezelfde voorwaarden en dekking", aldus Kuijper.

Uit een consumentenonderzoek van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) blijkt dat overstappers al snel zo'n 50 euro op jaarbasis besparen door over te stappen. Zelfs de overheid raadt iedereen daarom aan zijn zorgverzekering ieder jaar even te checken. Een vergelijkingssite is daarin de meest onafhankelijke optie.

Wat verandert er verder?

Naast een iets hogere zorgpremie, zijn er aantal belangrijke veranderingen in de zorg en zorgverzekering in 2021.

Een overzicht:

Het eigen risico, dat wordt betaald voor de meeste zorg uit de basisverzekering, blijft gelijk op 385 euro

Het blijft mogelijk om je eigen risico vrijwillig te verhogen, in ruil voor een premiekorting

De zorgtoeslag stijgt voor mensen met een laag inkomen of bijstandsuitkering

Het basispakket wordt uitgebreid met nieuwe medicijnen en behandelingen

Bron: Zorgwijzer.nl & ACM