Drugsrijder: speed alleen nog op feestjes

Publicatie: wo 11 november 2020 16.09 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (36) bestuurde op 1 april vorig jaar niet alleen een auto terwijl dat niet mocht, zijn rijbewijs is jaren geleden ongeldig verklaard, hij was ook nog eens onder invloed van speed en cannabis. De in zijn bloed gemeten waarden lagen vele malen hoger dan is toegestaan. Voor speed ligt de grens bij 25 microgram per liter bloed, voor cannabis geldt een maximumwaarde van 1 microgram.

Rijbewijs terug en weer kwijt

Bij de Drachtster werden waarden vastgesteld van respectievelijk 600 en 8,4 microgram. De man raakte zo’n tien jaar geleden zijn rijbewijs kwijt, toen nog voor rijden onder invloed van alcohol. Een poosje geleden kreeg hij het roze pasje terug, maar hij is het ook al weer kwijt, vertelde hij woensdag aan de politierechter.

“Een stukje gemakzucht”

Toen hij in april vorig jaar weer onder invloed reed en zonder een geldig rijbewijs, was voor de politie de maat vol: de auto die de man bestuurde werd in beslag genomen. Het was volgens de verdachte niet eens zijn eigen auto. Dat hij toch was gaan rijden was volgens hem “een stukje gemakzucht”.

Speed alleen op feestjes

Hij heeft het drugsgebruik drastisch afgebouwd. “Ik rook af en toe nog wel eens een jointje”, zei de Drachtster. Op de vraag of hij nog speed nam, antwoordde hij: “Dat doen we alleen op feestjes”. De officier van justitie opperde dat ze, omdat de verdachte vaker met hetzelfde bijltje heeft gehakt, op basis van de richtlijnen en omdat de man binnen een tijdsspanne van vijf jaar terug al een werkstraf heeft gehad, eigenlijk een gevangenisstraf moest eisen.

“Heftig, dat komt hard aan”

Omdat dat zijn baan in gevaar zou komen en omdat de zaak anderhalf jaar op de plank heeft gelegen, eiste de officier een werkstraf: 30 uur plus 20 uur voorwaardelijk, en een voorwaardelijke celstraf van drie weken. “Heftig, dat komt hard aan”, reageerde de Drachtster. “Maar ik snap ‘m wel”, voegde hij eraan toe. De rechter nam de geëiste celstraf over, van de werkstraf maakte ze 40 uur waarvan de helft voorwaardelijk. De man kreeg een rijontzegging van drie maanden plus drie voorwaardelijk.