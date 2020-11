Intocht Sinterklaas in Drachten gaat niet door

Publicatie: ma 09 november 2020 13.52 uur

DRACHTEN - Net zoals op veel plekken gaat de intocht van Sinterklaas in Drachten niet door. Dat laat de winkeliersvereniging weten. De goedheiligman zou anders zaterdag a.s. per boot arriveren maar door de huidige corona-maatregelen is de intocht niet mogelijk.

De winkeliersvereniging schrijft: "Sint stelt ons gerust en zegt dat hij de 14e wel in Nederland zal aankomen en dat hij na de 14e van zich zal laten horen in Drachten. Voor meer nieuws houd deze website in de gaten."