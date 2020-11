GGD FryslÃ¢n over coronavirus: de piek is geweest

GGD Fryslân over coronavirus: de piek is geweest

Publicatie: vr 06 november 2020 12.03 uur

LEEUWARDEN - Het aantal coronabesmettingen in Friesland blijft dalen. Ook de vraag naar tests daalt. Door de verminderde vraag is er weer ruimte om meer bron- en contactonderzoek te doen. "Toch blijft alertheid geboden. Het aantal ouderen dat besmet raakt, is nog steeds substantieel." aldus de GGD Fryslân.

De afgelopen week waren er 839 besmettingen onder inwoners van de provincie. De weken ervoor ging dit al omlaag van 1158 naar 1051 en naar 925 vorige week. De GGD stelt vast dat hiermee een dalende trend is ingezet. De landelijke beperkingen die sinds 13 oktober gelden, hebben effect gehad.

Besmettingen in verzorg- en verpleeghuizen

Het percentage ouderen dat besmet raakt, blijft iets stijgen. Van de besmette personen was de afgelopen week meer dan een kwart zestig jaar of ouder. Het aantal verzorgings- en verpleeghuizen waar bewoners of medewerkers positief zijn getest op het virus neemt toe. De GGD houdt zorgen over deze leeftijdsgroep, ook gezien de druk op de zorgsector en de ziekenhuizen.

Deze week kreeg de GGD 8 meldingen van besmette mensen die overleden zijn. Vorige week waren dit er 9 en in de week daarvoor 4. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 93. Er zijn bij de GGD 7 ziekenhuisopnames doorgegeven. Vorige week waren het er 2 en in de week daarvoor 14.

Meer bron- en contactonderzoek

Door het afnemende aantal besmettingen is het de komende tijd mogelijk om weer meer zicht te krijgen op waar iemand het virus heeft gekregen en met wie hij in contact was. Tijdens de piek van de afgelopen drie weken was dit door de drukte minder goed mogelijk. Besmette personen moesten zelf hun nauwe contacten inlichten. Als de daling doorzet, kan GGD Fryslân dit weer oppakken.

Het aantal coronatests is opnieuw gedaald. Er kwamen 6982 mensen met klachten naar de vier testlocaties. Een week eerder waren dit nog 7925 en de week daarvoor 10.117. De wachttijd voor een test is door het verhoogde aanbod en de lagere vraag verdwenen. Wie klachten heeft en zich op tijd meldt, kan op dezelfde dag nog terecht.

Commerciële teststraten

Er komen steeds meer commerciële teststraten en bedrijven die hun eigen personeel testen. Bedrijven geven niet altijd de juiste adviezen. Het RIVM is daarom gevraagd richtlijnen voor teststraten op te stellen. Zo moet er een arts op de juiste manier betrokken zijn bij de test en moeten ze positieve testresultaten melden bij de regionale GGD. Net als het ministerie van Volksgezondheid roept de GGD Fryslân iedereen met klachten op zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van de bestaande basis-testinfrastructuur, oftewel de GGD-testlocaties. Deze zijn betrouwbaar en gratis.

Gemeenten

Súdwest-Fryslân telt momenteel veruit de meeste besmettingen. Het ging afgelopen week om 212 gevallen, 37 meer dan vorige week. Ook in Heerenveen en op Ameland was nog sprake van een stijging. In andere gemeenten bleef het nagenoeg gelijk of gingen de cijfers omlaag.

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week per gemeente met tussen haakjes het aantal van vorige week: Súdwest-Fryslân 212 (175), Leeuwarden 129 (157), De Fryske Marren 79 (82), Heerenveen 68 (44), Smallingerland 52 (87), Waadhoeke 49 (69), Weststellingwerf 45 (65), Noardeast-Fryslân 42 (55), Tytsjerksteradiel 33 (34), Achtkarspelen 31 (30), Ooststellingwerf 25 (49), Harlingen 20 (18), Dantumadiel 19 (17), Opsterland 16 (24), Ameland 9 (5), Terschelling 6 (10), Vlieland 1 (2) en Schiermonnikoog 1 (2).