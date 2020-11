Hennepkwekerij opgerold in De Trisken

Publicatie: vr 06 november 2020 11.47 uur

DRACHTEN - Een hennepkwekerij met 500 plantjes werd donderdag opgerold door de politie in Drachten. De kwekerij bevond zich in een rijtjeswoning in woonwijk De Trisken.

Op het moment van de inval waren er drie mannen aan het werk in de kwekerij. Zij zijn door de politie aangehouden. De 500 planten en de installatie is vernietigd. Uit onderzoek bleek verder dat de stroom illegaal werd getapt. De installatie was onveilig en zorgde voor gevaar in de aangrenzende woningen.