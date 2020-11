Burgemeester: 'bijeenkomst was volgens regels'

Publicatie: do 05 november 2020 13.28 uur

BUITENPOST - Burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen laat deze site weten dat 'de bijeenkomst' in It Tillehûs in Kootstertille volgens de regels is verlopen. Brouwer was zaterdag 31 oktober in het dorpshuis in Kootstertille aanwezig om een Koninklijke Onderscheiding uit te reiken aan mevrouw Lys Visser-Heeringa uit Kootstertille.

De gemeente laat weten: "Deze uitreiking was een verrassing voor de decorandus en werd daarom gekoppeld aan een besloten, kleinschalige samenkomst voor het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Kootstertille. Bij de samenkomst waren 13 personen bij aanwezig. Er is een gebak gegeten en ook een toost uitgebracht op mevrouw Visser-Heeringa."

Het nuttigen van hapjes en drankjes wordt door Achtkarspelen bevestigd: "De hapjes en drankjes zijn meegebracht door dorpsbelang. Burgemeester wil benadrukken dat de samenkomst conform de geldende RIVM-regels was en overeenkomstig met de (toenmalige) noodverordening. Uiteraard betreurt burgemeester Brouwer hoe het nu loopt met het vertrek van mevrouw Van der Galiën als beheerder van het dorpshuis. Daarover heeft hij In de afgelopen maanden heeft hij daarover enkele keren contact met haar gehad."