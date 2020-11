Beheerder dorpshuis It TillehÃ»s stopt ermee

Beheerder dorpshuis It Tillehûs stopt ermee

Publicatie: do 05 november 2020 10.30 uur

KOOTSTERTILLE - Beheerder Gepke van der Galiën stopt per direct met het uitbaten van It Tillehûs in Kootstertille. Vijf jaar lang werkte ze keihard om er wat moois van te maken maar daar komt nu plotseling een einde aan. In een brief aan alle belanghebbenden schrijft ze: "Dit was het dan, met pijn in mijn hart per direct gestopt als beheerder van het MFA Tillehûs. Zo had ik het niet gewild!"

De aanleiding is een feestje dat zaterdag werd gehouden in het dorpshuis. Burgemeester Oebele Brouwer reikte die dag een koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Lys Visser-Heeringa (63) uit Kootstertille. Ze werd onderscheiden voor haar ruim 40-jarige vrijwillige verdiensten voor de samenleving, maar met name voor haar rol in Plaatselijk Belang Kootstertille en Stichting Tillehûs.

Plaatselijk Belang Kootstertille wilde de uitreiking in het dorpshuis houden maar een samenkomst onder de geldende coronaregels was eigenlijk niet mogelijk. Voor de uitreiking had de gemeente Achtkarspelen een uitzondering gemaakt waarbij alleen koffie en gebak mogelijk was. Plaatselijk Belang had de uitbaatster echter meerdere malen gevraagd of ze toch hapjes kon verzorgen. Ze heeft daarop duidelijk aangegeven daar niet aan mee te werken omdat ze zich heeft te houden aan de regels van het RIVM.

Vlak voor de samenkomst kreeg de uitbaatster te horen dat er toch hapjes (die zij niet wilde serveren) waren geregeld. De uitbaatster besloot om niet bij de samenkomst te blijven. Voor zover bekend werden er naast de hapjes ook drankjes genuttigd tijdens de samenkomst.

Van der Galiën is teleurgesteld over de gang van zaken. "En dan word je zo ontzettend voor de gek gehouden..... Een burgemeester die 2 weken geleden mij op vrijdagavond belde om ons een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. En vervolgens willens en wetens aanschuift voor een hapje en een drankje."

