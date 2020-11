Echtpaar Van der Veen-Wijma viert 60-jarig huwelijk

Publicatie: wo 04 november 2020 14.30 uur

SURHUISTERVEEN - Het is deze woensdag 60 jaar geleden dat Roelof (Roel) van der Veen en Trientje (Trien) van der Veen-Wijma met elkaar in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer bracht een bezoek aan het echtpaar om hen te feliciteren.

De heer van der Veen zag op 14 oktober 1934 het levenslicht in Augustinusga, mevrouw van der Veen kwam een kleine twee jaar later, op 6 augustus 1936, ter wereld in Drogeham. Het stel leerde elkaar kennen tijdens de jaarlijkse provinciale jongerenmeeting van de gereformeerde kerken in Leeuwarden. Ze werden verliefd en gaven elkaar het ja-woord op 4 november 1960.

Ze betrokken in 1960 een boerderij in Nijega en bleven hier 4 jaren wonen en werken. Door een trieste gebeurtenis gingen de plannen om de boerderij in Nijega te verbouwen niet door: de broer van de heer van Veen kwam door een noodlottig ongeval te overlijden op de ouderlijke boerderij waar hij tot dan toe boerde. Echtpaar van der Veen besloot om de ouderlijke boerderij over te nemen en verhuisde naar Surhuizumer Mieden. Ze woonden en werkten hier tot aan de pensionering van de heer van Veen in 1999.

In 1999 besloten ze te verhuizen naar Surhuisterveen, waar ze tot op de dag van vandaag nog steeds wonen. Ze kregen 3 kinderen en zijn inmiddels ook trotse pake en beppe van 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.

De heer van der Veen is een boer in hart en nieren. Ook nadat hij gestopt was met werken, en toen zoon Sjaak de boerderij had overgenomen, sprong hij nog jarenlang bij met raad en daad. Naast het boerenbedrijf was hij actief in het schoolbestuur, in de regionale politiek bij het CDA en in het kerkenwerk van de gereformeerd-synodale Pypketsjerke. In zijn vrije tijd mag de heer van der Veen graag lezen.

Mevrouw van der Veen heeft altijd aan de zijde van haar man gestaan als boerin op het boerenbedrijf. Hier had ze verschillende uiteenlopende klussen: van allerhande dagelijkse klussen tot aan de administratie en het contact met de leveranciers. Daarnaast zorgde ze voor de huishouding en vond ze het leuk om kleding te maken. Nadat ze vertrokken van de boerderij heeft mevrouw van der Veen zich jarenlang als vrijwilligster en als lid van de cliëntenraad ingezet voor het Suyderhuys en haar bewoners. Daarnaast was ze actief in het schoolbestuur van de kleuterschool, in de kerkenraad van de gereformeerd-synodale Pypketsjerke en is ze al 55 jaar meelevend en actief lid in het bestuur van Passage, de vroegere protestantse vrouwenbond. Ook mevrouw van der Veen mag graag lezen in haar vrije tijd. Zo is ze al tientallen jaren lid van een leesclub.

Samen mocht het echtpaar graag de wereld ontdekken. Ze hebben in het verleden vele groepsreizen gemaakt naar verschillende bestemmingen.

Helaas kunnen ze door corona het Diamanten huwelijk niet vieren zoals ze dat zouden willen. Toch zijn ze dankbaar dat ze al zo lang bij elkaar mogen zijn. Ze genieten beiden van het persoonlijke contact en gezelligheid met familie, vrienden en kerkgenoten.

