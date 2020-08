Bezorgers in botsing op de Noordkade

Publicatie: zo 23 augustus 2020 19.40 uur

DRACHTEN - Twee bezorgers zijn zondag aan het begin van de avond met elkaar in botsing gekomen op de Noordkade in Drachten. Een ambulance werd om 19.09 uur opgeroepen maar later werd duidelijk dat de bestuurder van de scooter met de schrik vrijgekomen was.

De jongeman op de scooter zou de weg oversteken toen hij in botsing kwam met een bezorger in een auto.

