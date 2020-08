Amazone gewond na dressuurwedstrijd

Publicatie: zo 23 augustus 2020 17.30 uur

DOKKUM - Een amazone is zondag rond het middaguur gewond geraakt na een dressuurwedstrijd bij de Osseweide in Dokkum. Er werd deze dag in samenwerking met Stal Paula de Jong uit Buitenpost een dressuurwedstrijd voor paarden georganiseerd.

Rond het middaguur had een deelnemer met haar Friese paard beide dressuurproeven gereden. Na het rijden van haar wedstrijd stapte zij uit met een losse teugel. Het paard schrok en bokte. De amazone was hier niet op verdacht en viel hierdoor van haar paard. Na de val sprong haar paard opzij en raakte met een been de amazone in haar zij.

Uit voorzorg werden de hulpdiensten gealarmeerd. De Osseweide laat deze site weten dat alles op het eerste gezicht leek mee te vallen. De amazone had wel blauwe plekken opgelopen en ze had veel pijn. Ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.