Schapen aan de wandel bij treinspoor

Publicatie: zo 23 augustus 2020 12.07 uur

FEANWâLDEN - Een kudde van zo'n 40 Drentse heideschapen is zondagochtend op de loop gegaan bij Feanwâlden. Ze werden eerst gezien op de rondweg. Prorail besloot om het treinverkeer vanaf 11.00 uur langzaam te laten rijden omdat de schapen ten noorden van het treinstation dicht langs het spoor liepen.

De gealarmeerde politieagenten wisten de schapen van het spoor te leiden richting een weiland. De boer is ter plaatse gekomen en zou zijn schaapskudde ophalen en terugbrengen naar de plek waar ze horen. Dat is het natuurgebied bij De Falom. Vermoedelijk is iemand door het hek gegaan en heeft deze niet meer afgesloten. De schapen konden daarna aan de wandel geraken.

Zodra de schapen opgehaald zijn, zal Prorail ervoor zorgen dat de machinisten weer op normale snelheid tussen Feanwâlden en De Westereen kunnen rijden.