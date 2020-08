Dreigende man steekt banden fiets lek

Publicatie: di 18 augustus 2020 14.40 uur

DRACHTEN - Een man is dinsdagmiddag door de politie opgepakt nadat hij de banden van een fiets had lekgestoken. Hij deed dat rond omstreeks 13.00 uur bij het winkelcentrum aan de Stationsweg in Drachten. De man werd bij de Etos door de agenten aangehouden. Ook was hij in de winkel geweest.

Naast het leksteken van de fietsbanden zou de man ook bedreigingen hebben geuit. De politie heeft de man aangehouden en overgebracht naar het bureau. Er is een onderzoek ingesteld.