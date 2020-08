Mevrouw Pultrum-Mozes viert honderdste verjaardag

Publicatie: di 11 augustus 2020 13.08 uur

BUITENPOST - Mevrouw Lamke Pultrum uit Buitenpost blies dinsdag 11 augustus 2020 100 kaarsjes uit. Loco-burgemeester Jouke Spoelstra ging die dag op bezoek bij de jarige om ze te feliciteren.

Mevrouw Lamke Pultrum-Mozes werd geboren op 11 augustus 1920 in Harkema. Tijdens haar huwelijk woonde ze met haar man in Boelenslaan en in Drogeham. Ze is sinds 30 jaar weduwe. Ze was getrouwd met Sjoerd Pultrum, die stratemaker was bij de gemeente Achtkarspelen. Ze heeft twee kinderen (zoon en dochter), zes kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

Op dit moment woont mevrouw in Haersmahiem in Buitenpost, waar ze het goed naar haar zin heeft. Ook toen er geen bezoek ontvangen mocht worden door corona werd goed voor haar gezorgd en vermaakte ze zich prima.

Als hobby’s had mevrouw puzzelen en handwerken. Ze was in het bezit van het EHBO-diploma en ze was in die hoedanigheid veelvuldig als vrijwilliger te vinden bij diverse evenementen.

