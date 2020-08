Politie pakt inbreker na tocht over daken

za 08 augustus 2020

DRACHTEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Drachten een inbreker opgepakt. Deze persoon had ingebroken bij Van der Zee Women aan de Zuiderbuurt. Uiteindelijk kon de politie de inbreker rond 2.20 aan de Pier Panderstraat aanhouden.

Nadat de dief in het pand was geweest vluchtte deze over verschillende daken in een poging uit handen van de politie te blijven. Inmiddels was ook de brandweer van Drachten met de hoogwerker opgeroepen. Die inzet bleek niet nodig.

Om de inbreker onder controle te krijgen heeft de politie pepperspray gebruikt. Hierna kon de verdachte worden meegenomen en worden ingesloten. De goederen die buit waren gemaakt zijn teruggevonden op de plek waar de inbreker werd gepakt.

