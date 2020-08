EÃ©nrichtingsverkeer op zomermarkt Kollum

Eénrichtingsverkeer op zomermarkt Kollum

Publicatie: vr 07 augustus 2020 20.09 uur

KOLLUM - Ondanks de coronacrisis werd evenals voorgaande jaren op de laatste vrijdag van de bouwvak de zomermarkt in Kollum gehouden. De markt was van 13.00 uur tot 20.00 uur op de Voorstraat en de Breede Reed. Voor de bezoekers gold dat ze zich ook hier wel moesten houden aan de RIVM richtlijnen, zoals vermeld op de toegangsborden. Ook was er een eenrichtings looproute noodzakelijk om de onderlinge afstand te kunnen garanderen.

Met het prachtige zomerweer en de temperatuur van 30 graden waren er toch bezoekers gekomen om langs de stands te sneupen. De looproute was vanaf winkel Beautyvol aan de Voorstraat naar het oude gemeentehuis aan de Voorstraat. De markt werd door de ondernemersvereniging HIM in samenwerking met Postmarktorganisatie georganiseerd.

