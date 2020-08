Grote waterstoring in Burgum en omstreken

Publicatie: vr 07 augustus 2020 19.41 uur

BURGUM - Even voor 19.30 uur is er een waterstoring ontstaan in het noorden van Burgum. Uit alle reacties blijkt dat het voornamelijk gaat om het noordwesten van Burgum en het winkelcentrum. In de wijk Winterswijk of de Burgumerdaam heeft men wel druk op de waterleiding.

Hoe groot de waterstoring is, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat ook huishoudens in Hurdegaryp tot een groot deel van Leeuwarden geen water of weinig druk hebben. Het is onbekend of er sprake is van één of meerdere leidingbreuken.

Vitens bevestigt de storing en laat weten dat verschillende wijken in Leeuwarden zonder water zitten. Er is sprake van een leidingbreuk maar waar deze leidingbreuk is, is onbekend. Vitens: "Wij zijn nog op zoek naar de exacte locatie van de breuk." Vitens verwacht dat de storing pas na middernacht verholpen is.

Update:

Vitens liet om 22.20 uur weten dat de oorzaak gevonden was. De oorzaak betrof een technisch mankement in het pompstation in Noardburgum. "De waterdruk komt langzaam terug en dit kan even duren."

Pompstation Noardburgum

De regio Noardeast-Fryslân, maar ook Leeuwarden en Drachten zijn voor een groot deel afhankelijk van het pompstation in Noardburgum. Dit is het belangrijkste pompstation van de vier in Friesland. De andere bevinden zich in Terwisscha, Oldeholtpade en Spannenburg (die ook levert aan Leeuwarden en het achtergebied).