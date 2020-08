Dokkum: burgemeester waarschuwt inwoners

Publicatie: vr 07 augustus 2020 12.18 uur

DOKKUM - Burgemeester Johannes Kramer heeft een oproep gedaan omtrent de uitbraak van het coronavirus in de gemeente Noardeast-Fryslân. Zo sloot vrijdag Halve Maan in Dokkum tijdelijk de deuren vanwege een mogelijke uitbraak. Twee spelers van VV Dokkum werden positief getest op het coronavirus. De lokale uitbraak in Dokkum is volgens de GGD ontstaan tijdens een feestje waarna meerdere mensen ziek werden.

Kramer: "Het coronavirus slaat ook in onze gemeente toe. Er zijn sinds deze week meerdere besmettingen bekend. Gelukkig leven veel mensen de basisregels na. Ook (horeca) ondernemers en bestuurders van verenigingen nemen hun verantwoordelijkheid. Maar er zijn ook mensen die dit nog niet of onvoldoende doen. Onze Minister-President heeft gister ook nadrukkelijk gewezen op het gevaar dat, als wij ons onvoldoende aan de regels houden, het virus nog meer terugkomt en wij weer in dezelfde situatie belanden als in maart en april. Dat moeten we niet laten gebeuren!"

Hij laat weten dat de toezichthouders en politie scherper gaan toezien op het naleven van de regels. "Alleen samen krijgen we het virus maximaal onder controle."