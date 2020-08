Halve Maan in Dokkum dicht vanwege corona

Publicatie: vr 07 augustus 2020 12.13 uur

DOKKUM - Café Halve Maan heeft vrijdag uit voorzorg de deuren gesloten vanwege corona. Een familielid van twee werknemers is positief getest op Covid-19. "We hebben hierop meteen besloten om betreffende personen niet meer te laten werken. Zij worden vandaag getest. De uitslagen verwachten we morgen 8 augustus." zo laat het restaurant op Facebook weten.

"We hebben daarom besloten om vandaag, vrijdag 7 augustus, onze deuren te sluiten tot we de uitslag hebben. Dit uit voorzorg zodat we de gezondheid van het personeel en onze gasten niet in het geding brengen." Er is vooralsnog geen reden tot paniek dus, zo laat het restaurant online weten.

"Bij deze ontkrachten we ook de verhalen die rond gaan over Eric's café en stadscafé Artisante. Bij deze twee zaken is niks aan de hand en kunt u veilig bezoeken. Zodra we meer duidelijkheid hebben delen we deze info meteen met u. We hopen dat we onze deuren morgen gewoon weer open kunnen doen en we weer lekkere hapjes en drankjes aan u kunnen serveren."

