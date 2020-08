Voorarrest man uit Harkema (20) verlengd

Publicatie: do 06 augustus 2020 22.15 uur

LEEUWARDEN - Het voorarrest van een 20-jarige man uit Harkema is verlengd totdat de rechtszaak daadwerkelijk plaatsvindt. Met een videoverbinding werd donderdag op de rechtbank in Leeuwarden een korte pro-forma zaak gehouden.

De verdachte zit al een tijdje vast in Het Poortje in Groningen. De man wordt verdacht van de handel in cocaïne, XTC en GHB. In april 2020 had hij bij zijn aanhouding amfetamine en GHB bij zich. De officier van justitie liet weten dat de zaak al klaar is voor inhoudelijke behandeling maar dat er een gebrek aan zittingsruimte is bij de rechtbank. De zaak zal naar verwachting op 15 september doorgang vinden. Ook zou er dan nog een andere dagvaarding meegenomen worden in deze zaak.

Advocaat Kuipers wees op het reclasseringsrapport waaruit bleek dat zijn cliënt een duidelijk besef van gedragsverandering heeft. Zijn cliënt drukte in het verleden op moeilijke momenten zijn emoties weg met drugs. In zijn ogen is hij geen grote drugscrimineel. Hij hoopt dat na de zitting in september er gelijk actie wordt ondernomen om zijn cliënt begeleid wonen aan te bieden.