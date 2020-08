Boze Grouster slaat deuk in motorkap

Publicatie: do 06 augustus 2020 20.57 uur

LEEUWARDEN - Een 48-jarige man uit Grou ging donderdagmiddag door het lint bij de Groene Ster in Leeuwarden. Omstreeks 17.30 uur sloeg hij een deuk in de motorkap van een auto. De man ergerde zich aan het vele verkeer in het recreatiegebied aan de Groningerstraatweg.

De 48-jarige verdachte is door de politie aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.