Start nieuwbouw Lichtpunt in Kollumerzwaag

Publicatie: di 14 juli 2020 16.45 uur

KOLLUMERZWAAG - Het heeft lang geduurd, maar nu is het zo ver. Er wordt nieuwbouw gepleegd bij het Lichtpunt aan de Foarwei in Kollumerzwaag. Toen in december 2017 de oude Lichtpunt-boerderij afbrandde, wilde het bestuur van Stichting Lichtpunt zo snel mogelijk met de herbouw beginnen. Helaas duurde het toch nog 2.5 jaar.

De afhandeling met de verzekering kostte veel tijd en daarna volgde het proces met de gemeente en welstandscommissie. Nadat de vergunning na 1,5 jaar was verleend, bleken er veel bezwaarschriften van buurtbewoners ingediend te zijn. Inmiddels zijn alle problemen opgelost en kan de eerste paal de grond in. Dat gaat woensdag 15 juli om 11.00 uur gebeuren.

De eerste paal zal worden geplaatst door een oud-bewoner van de Lichtpuntboerderij, de heer Jan Visser. Toen de opgebrande boerderij in april 1998 in gebruik was genomen, was Jan Visser de eerste bewoner en met recht mag hij daarom nu de eerste paal plaatsen. Jan Visser is ook een zeer gewaardeerde vrijwilliger bij de Stichting Lichtpuntloods, die onder hetzelfde bestuur valt.

Stichting Lichtpunt krijgt straks de beschikking over twee prachtige woongebouwen met in totaal 20 appartementen. Men heeft tot nu toe 14 opvangplekken en daar komen dus 20 bij. Alle appartementen zijn geheel zelfvoorzienend: Men kan zelfstandig wonen en zelf de benodigde zorg regelen. Maar het is ook mogelijk dat men appartementen gaat gebruiken voor 'beschermd wonen'. Stichting Opvang en Ontmoeting Lichtpunt, die een eigen bestuur heeft, gaat de gebouwen exploiteren.

In totaal vergt deze nieuwbouw een investering van meer dan 2,5 miljoen euro, waarvan de brandverzekering het grootste deel betaalt. Ook de Stichting Lichtpuntloods geeft een royale bijdrage en voor de rest leent men het geld bij de SKG (de bank van de Protestantse Kerk Nederland).