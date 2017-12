Grote brand verwoest opvangcentrum Het Lichtpunt

Publicatie: za 16 december 2017 07.46 uur

KOLLUMERZWAAG - De boerderij van het Lichtpunt aan de Foarwei in Kollumerzwaag is zaterdagochtend volledig uitgebrand. De brand was ontstaan in een schuur nabij de boerderij. De eerste brandweerploegen werden even na 7.00 uur gealarmeerd. Bij aankomst stond het gebouw achter de boerderij al in vuur en vlam.

Het gebouw dat in brand stond, betrof een bijgebouw van de ontmoetingslocatie van het Lichtpunt. Er zou een werkplaats en winkeltje gevestigd zijn. De gemaakte goederen werden dan soms ook verkocht in de Lichtpuntloods.

De brandweer heeft geprobeerd om overslag naar de boerderij te voorkomen maar na een uur blussen sloeg het vuur alsnog over. In korte tijd stond de boerderij in vuur en vlam. De bewoners van de boerderij zijn op tijd gewekt door de buren en in veiligheid gebracht. De brandweer had tijdens het blussen problemen met druk op de slangen. Er was kennelijk onvoldoende water voorradig.

Rond 8.08 uur werd er door de brandweer opgeschaald naar 'grote brand'. Korte tijd later zagen omstanders dat de brand ook was overgeslagen naar de opvangboerderij van het Lichtpunt. Daarin zijn appartementen gevestigd waar mensen met problemen worden opgevangen. Even later is ook burgemeester Bilker ter plaatse gekomen om zich te laten informeren over de brand. Vanwege de enorme rookontwikkeling in de omgeving is er rond 8.27 uur een NL-alert afgegeven voor de bewoners in de omgeving. Zij worden verzocht om deuren en ramen te sluiten in verband met de rookontwikkeling.

Rond 9.15 uur kon de brandweer het sein 'brandmeester' geven. Het bluswerk gaat nog door en er komt nog altijd veel rook vrij door de brand. De acht bewoners van het Lichtpunt zijn volgens de brandweer ondergebracht in naastgelegen pand van Het Lichtpunt. Er wordt inmiddels vervangende woonruimte voor deze mensen gezocht.

