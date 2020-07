Geld verdienen met het nieuwe beleggen

Publicatie: di 07 juli 2020 15.30 uur

LEEUWARDEN - Steeds meer mensen ontdekken online beleggen. Dit is niet vreemd: doordat de Centrale Banken steeds meer geld bijdrukken, zie je dat de rente naar een dieptepunt toe beweegt. Tegelijkertijd zorgt de coronacrisis ervoor dat er veel mooie koopjes voor het oprapen liggen. In dit artikel kan je lezen hoe je ook zelf kunt profiteren van online beleggen.

Op het goede moment kopen

Juist tijdens een crisis kan je door actief te handelen erg mooie resultaten neerzetten. Een goed voorbeeld hiervan is het aandeel Hertz. Het aandeel is enorm gedaald. Door de coronacrisis huren mensen nog amper auto's en de keten is in Amerika al failliet gegaan. Hierdoor is het aandeel niet erg populair voor lange termijn investeerders.

Wanneer je echter actief aandelen gaat kopen en verkopen, dan zit dit anders. Je kan dan goede resultaten behalen zonder dat je het aandeel lang hoeft vast te houden. Wanneer een aandeel enorm is gedaald, kan je zelfs met een minimale stijging al tientallen procenten aan rendement behalen.

Het aandeel Hertz daalde op het dieptepunt bijvoorbeeld naar $0,50 om binnen enkele dagen te stijgen naar $5. Dit betekent dat je met een kleine belegging in een week een rendement zou kunnen behalen van 1000%. Dit zijn enorme rendementen die je niet behaalt bij een fonds. Vanzelfsprekend moet je dan wel bereid zijn om wat grotere risico's te nemen.

Hoe werkt dat eigenlijk?

Maar hoe werkt dat nu eigenlijk, op die manier beleggen? Daar kijken we graag met je naar. Een goede aanbieder waar je kunt profiteren van dit soort unieke schommelingen is Plus500. In deze review kan je precies lezen wat er goed is aan dit platform. In dit artikel zullen we de voordelen kort behandelen.

Plus500 is een handelsplatform waar je zonder commissies actief kunt handelen in de prijzen van aandelen. Dit doe je door gebruik te maken van CFD's. CFD's zijn derivaten die de prijs van het achterliggende instrument nauwlettend volgen. Een mooie extra functie, is de mogelijkheid om een short positie in te nemen. Met een short positie behaal je een positief resultaat wanneer de koers daalt.

Ook heb je de mogelijkheid om een hefboom in te zetten. Met een hefboom kan je met een kleiner bedrag een fors grotere positie innemen. De hefboom op aandelen is vaak 1:5. Je had in het vorige voorbeeld dat een rendement van 5000% kunt behalen in een week tijd. Elke euro die je belegt zou dan 5000 euro waard zijn geworden.

Risico's beheren

Wanneer je met dit soort hoge marges gaat beleggen, moet je wel goed op je marges letten. Er moet namelijk wel altijd genoeg geld op je account staan. Wanneer dit gebeurt dan kan je zomaar je volledige storting verliezen.

John, een actieve belegger bij Plus500, vertelde ons dat hij op die manier het volledige bedrag op zijn account is verloren. Hij lette niet goed op en nam een veel te grote positie in op de prijs van olie. Toen de olieprijs plotseling fors daalde verloor hij zijn gehele inleg. Het is daarom essentieel om altijd gebruik te maken van een stop loss. Op die manier voorkom je dat je een enorm bedrag verliest op je belegging.

Meer weten?

Wil je meer weten over beleggen bij Plus500? Op deze website leer je alles wat je moet weten om een vliegende start te maken. Het is zeker aan te raden om goed te onderzoeken hoe beleggen werkt voordat je zelf aan de slag gaat. Je kan flink geld verliezen wanneer je het verkeerd aanpakt.