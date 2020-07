Vrouw onder invloed rijdt banden lek op Boppewei

Publicatie: zo 05 juli 2020 11.35 uur

DE WESTEREEN - Een 18-jarige vrouw uit De Westereen is vrijdagavond door de politie van de weg gehaald omdat ze onder invloed achter het stuur zat. Op de Boppewei raakte ze met haar auto een opstaande rand in de middenberm waarbij de autobanden lek raakten. Ze strandde op het fietspad.

De vrouw was volgens de politie mogelijk onder invloed van verdovende middelen. Ze werd aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed en ze is meegenomen naar het politiebureau voor het afnemen van een bloedproef. Gezien haar toestand is ze daarna per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie heeft de zaak in onderzoek.