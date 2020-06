Dronken automobilist vliegt over de kop op A7

Publicatie: do 25 juni 2020 20.11 uur

KORTEHEMMEN - Een dronken automobilist is donderdag rond 19.15 uur met zijn voertuig over de kop geslagen op de A7 bij Kortehemmen. Een inzittende raakte bij het ongeval gewond. Mogelijk is de oorzaak van het ongeval een klapband.

De bestuurder verloor de macht over het stuur belandde in de berm en sloeg daar met de auto over de kop. De drie inzittenden konden zelf het voertuig verlaten. Twee ambulances kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De passagier raakte gewond bij het ongeval en is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder is door de politie aangehouden in verband met het alcoholgebruik.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Berger BCF heeft zwaar beschadigde voertuig geborgen.

FOTONIEUWS