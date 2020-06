Man uit woning gered bij brand in Drachten

Publicatie: ma 22 juni 2020 07.41 uur

DRACHTEN - In de nacht van zondag op maandag omstreeks 00:30 uur zijn de hulpdiensten massaal gealarmeerd voor een woningbrand aan het Diep.

Buurtbewoners hoorden een brandmelder afgaan in de woning en belden direct met 112. Omdat er mogelijk meerdere personen en een kind in de woning aanwezig zou zijn, schaalde de meldkamer op naar Middelbrand.

De brandweer heeft de deur geforceerd met een bonk en hebben de slapende bewoner wakker gemaakt en naar buiten gebracht. De bewoner is overgedragen aan het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Ook kwam de traumahelikopter uit Eelde ter plaatse voor medische ondersteuning. De bewoner raakte niet gewond bij de brand. De brandweer heeft de woning geventileerd en kon vervolgens retour naar de kazerne. De rookontwikkeling in de woning was ontstaan door een gehaktbal op het vuur.

FOTONIEUWS