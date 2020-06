Man slaat manager kringloopwinkel: 2 weken cel

Publicatie: wo 17 juni 2020 12.45 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (47) die in november vorig jaar de manager van een kringloopwinkel mishandelde, moet daarvoor twee weken naar de gevangenis. De man werd woensdag door de politierechter bij verstek veroordeeld.

Denigrerend behandeld

De Drachtster had een week eerder een medewerkster van de kringloopwinkel uitgescholden. Later zou hij verklaren dat hij vond dat hij denigrerend werd behandeld. De Drachtster greep de manager van de winkel bij de keel, toen die de man aansprak op zijn gedrag. Toen hij vervolgens werd gesommeerd de winkel te verlaten, gaf de Drachtster de manager een paar vuistslagen in het gezicht.

Camerabeelden

De verdachte had tegen de politie gezegd dat hij zich gediscrimineerd voelde. In eerste instantie weigerde hij een verklaring af te leggen. Pas toen hij geconfronteerd werd met de camerabeelden bekende de Drachtster dat hij de manager had mishandeld. Tot aan zijn 45e had de man een schoon blazoen en was hij nog nooit met justitie in aanraking geweest.

“Enorm hufterig gedrag”

In september 2018 ging het voor het eerst mis en werd hij veroordeeld voor mishandeling en vernieling. Hij kreeg een werkstraf, maar omdat hij die niet had uitgevoerd, moest hij de straf uitzitten. “Ik heb het idee dat meneer zichzelf als slachtoffer ziet”, zei officier van justitie Leonie de Vroome. De officier sprak van “enorm hufterig gedrag” dat wat haar betrof alleen maar beantwoord kon worden met een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.

Twee weken cel

Bovendien had de Drachtster binnen een tijdbestek van vijf jaar al eens een werkstraf opgelegd gekregen.Vanwege het taakstrafverbod moest De Vroome ook een celstraf eisen. Rechter Tom Wolters nam de eis over en veroordeelde de Drachtster tot twee weken cel.