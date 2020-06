Man die agent neerstak wilde zelfmoord plegen

Publicatie: vr 12 juni 2020 13.48 uur

LEEUWARDEN - De man die een agent in de rug stak, was van plan zelfmoord te plegen. Het gebeurde op 1 maart in zijn woning aan de Nachtegaalstraat in Drachten. Volgens zijn advocaat lag haar cliënt op de bank met een mes op de keel moed te verzamelen toen de politie de woning betrad. Dat werd vrijdag bekendgemaakt tijdens een zogeheten pro forma-zitting bij de Leeuwarder rechtbank.

Mes in de rug

Een van de agenten zou de Drachtster meteen gepepperd hebben in de hoop dat de man het mes zou laten vallen. Na het pepperen viel de Drachtster de agent aan en stak hem een mes in de rug. Toen de verdachte dreigend met een mes op de andere agent afkwam, schoot deze zijn belager in zijn been. De agent en de verdachte belandden zwaargewond in het ziekenhuis. De politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld.

Financiële verplichtingen

Een verzoek van de advocaat om de voorlopige hechtenis op te heffen of te schorsen, werd door de rechtbank afgewezen. De verdachte zei dat hij naar huis wil om zo snel mogelijk aan het werk te gaan om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Zijn vrouw zou de kosten niet alleen kunnen dragen.

Contactverbod

Vlak voor de zitting had de rechtbank een brief van de echtgenote ontvangen, waarin zij vroeg om aan haar man een contactverbod op te leggen. Daar was de verdachte duidelijk niet van op de hoogte. ‘Er waren frustraties. Elk huwelijk heeft betere en mindere tijden’, was zijn reactie. De man zei dat hij spijt had van wat er is gebeurd. ‘Ik ben zelf op zijn zachtst gezegd het meest geschokt. Er moet voor mij ook een heel stuk duidelijk worden’.

Volgens zijn advocaat herinnert de Drachtster zich niets meer vanaf het moment dat gepepperd werd tot aan het moment dat hij met een kogel in zijn been op de grond lag.

Onderzoek Rijksrecherche

De Rijksrecherche heeft onderzoek gedaan naar het door de politie gebezigde geweld. Op verzoek van de verdediging zal dat rapport aan het dossier worden toegevoegd.

De beoordeling van het gebruikte geweld kan van invloed zijn op de uiteindelijke straf. De rechtbank streeft ernaar om de zaak eind augustus te behandelen. Omdat nog niet alle onderzoeken zijn afgerond, er is onlangs een psychiater benoemd, is het volgens de officier van justitie nog maar de vraag of die datum gehaald zal worden.