Hulpverlener Carins druk met bezuinigen

Publicatie: wo 10 juni 2020 14.25 uur

DRACHTEN - Op alle fronten is maatschappelijk-hulpverlener Carins in Drachten bezig met bezuinigen. Volgend jaar heeft het bedrijf, dat door de gemeente is opgezet, een bedrag van 7,3 miljoen euro tot de beschikking. Dat was 8,4 miljoen. Met omgerekend 76 voltijdsbanen moeten alle werkzaamheden worden geklaard gedaan. Uitgangspunt was om het aantal medewerkers van 86 naar 66 te brengen , maar dat lukt met het opgelegde takenpakket dit jaar nog niet.

Met zo’n forse reductie "kunnen we niet aankomen", hield directeur Noortje Gerritsen van Carins de raadsleden dinsdagavond tijdens een bijeenkomst voor. "We deden heel veel voor de mensen in Smallingerland. Meer dan we wisten. We hebben het gevoel dat het ook echt iets oplevert. We zijn heel erg gemotiveerd om alles voor de mensen te doen en wat u van ons vraagt, maar met minder geld zal het allemaal heel ingewikkeld worden." Carins wil dit jaar in elk geval de lange wachtlijsten alvast wegwerken.

De raadsleden zeiden zich zorgen te maken over onverwachte tegenvallers. De begroting voor het nieuwe jaar is krap, aldus Gerritsen. "We moeten niet tegen onverwachte zaken aan lopen. Mocht dat al gebeuren dan kijken we hoe we dan toch zo efficiënt mogelijk dat kunnen opvangen zonder dat het ten koste van de inwoners gaat."

Een relatief groot bedrag steekt Carins in het beschermd wonen in Smallingerland. De oorzaak is dat de gemeente relatief veel aanbieders heeft en mensen daarom naar Drachten en omgeving verhuizen. De nieuwkomers moeten bij hun komst opnieuw beoordeeld worden, maar Carins wil er naar toe dat er geen dubbel werk wordt verricht. Daarvoor is het Gebiedsteam Ondersteuners Huisartsen (GOH) in het leven geroepen. De leden ervan helpen de huisartsen in het vervolgtraject. "Zij kennen de weg", aldus Gerritsen.