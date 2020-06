MÃ»nein: buurtonderzoek, oproep aan getuigen

Mûnein: buurtonderzoek, oproep aan getuigen

Publicatie: zo 07 juni 2020 11.06 uur

MûNEIN - De politie zoekt getuigen die meer weten van de toedracht van de dodelijke steekpartij aan de Mounewei in Mûnein. Zaterdag zou er rond 17.00 uur al iets hebben plaatsgevonden wat twee uur later leidde tot de dodelijke steekpartij.

De politie laat weten dat de recherche is gestart met een onderzoek naar de precieze toedracht. Zo is er op zaterdagavond al een uitgebreid buurtonderzoek gedaan. Ook heeft het team forensische opsporing de woning en de omgeving onderzocht en hoort de recherche getuigen en de verdachte.

Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken worden verzocht om contact opnemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

De steekpartij vond omstreeks 19 uur plaats bij de woning van een 38-jarige man uit Mûnein. Hij raakte zwaargewond maar zou inmiddels buiten levensgevaar zijn. Een 43-jarige vriend uit Almere werd fataal geraakt en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie wist al heel snel een 27-jarige buurman als verdachte aan te houden.