MÃ»nein: dode en zwaargewonde bij steekpartij

Mûnein: dode en zwaargewonde bij steekpartij

Publicatie: za 06 juni 2020 19.52 uur

MûNEIN - Bij een steekpartij aan de Mounewei in Mûnein is zaterdagavond één man om het leven gekomen. Een andere man raakte zwaargewond. Zo laat de politie weten. Meerdere eenheden van de politie, twee ambulances en de traumahelikopter kwamen vanaf 19.12 uur ter plaatse.

De politie laat weten dat er ter plaatse een 27-jarige man is aangehouden als verdachte. Het zwaargewonde 38-jarige slachtoffer is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De gealarmeerde traumahelikopter landde in een weiland tegenover de woning waar een en ander zich zou hebben afgespeeld.

De forensische opsporing / technische recherche van de politie is begonnen met een onderzoek. Ook de hondengeleider kwam later ter plaatse om mogelijk mee te helpen met het onderzoek. Naast de woning zou ook een andere woning in de straat afgezet zijn voor onderzoek.

FOTONIEUWS