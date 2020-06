Kampvuur in bos geblust door brandweer

Publicatie: wo 03 juni 2020 17.12 uur

KORTEHEMMEN - De Beetsterzwaagster brandweer heeft woensdagmiddag een kampvuurtje geblust in Kortehemmen. In het bos langs de Prikwei was door nog onbekenden fikkie gestookt.

Vanwege de droogte is de kans dat het vuur om zich heen grijpt groter. Daarom geldt in er de bossen ook een stookverbod. De brandweer heeft de bak vol water laten lopen om te voorkomen dat deze opnieuw wordt aangestoken.

