Vrouw verkracht in eigen woning: 20 maand cel

Publicatie: wo 03 juni 2020 15.27 uur

LEEUWARDEN - Een 26-jarige Drachtster is in hoger beroep veroordeeld tot 30 maanden cel - waarvan 10 voorwaardelijk, proeftijd drie jaar - voor de brute verkrachting van een vrouw in haar eigen woning in Drachten, in mei vorig jaar. De straf van het gerechtshof is gelijk aan het vonnis van de rechtbank, op 10 oktober vorig jaar.

Doodsangsten uitgestaan

De zaak speelt zich af in de Eritrese gemeenschap. De man had de vrouw geprobeerd te knuffelen. Toen het slachtoffer dat afwimpelde, greep de man haar bij de keel. Daarbij verloor de vrouw even het bewustzijn. Voor hij de vrouw uitkleedde, dreigde de Drachtster haar de ogen uit te steken en te vermoorden, als ze met iemand zou praten. De vrouw heeft doodsangsten uitgestaan.

Vrijwillige seks

Nadat ze was verkracht, belde het slachtoffer aan bij een buurvrouw. De buurvrouw zei dat ze aangifte moest doen. De verdachte had bij de politie verklaard dat de vrouw vrijwillig seks met hem had. Toen ze om een lening vroeg en hij dat weigerde, zou ze geroepen hebben dat ze aangifte ging doen.

Behandeling bij GGZ

Het slachtoffer veronderstelde dat de man haar zwart probeerde te maken om haar eigen hachje te redden. Net als de rechtbank bepaalde het hof dat de Drachtster geen contact met de vrouw op mag nemen en hij mag niet bij haar in de straat komen. De man komt onder toezicht van de reclassering en hij moet zich laten behandelen bij de GGZ.