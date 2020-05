Eis in dodelijke steekpartij Roan Brilstra

Publicatie: do 28 mei 2020 20.31 uur

LEEUWARDEN - Tegen de 14-jarige verdachte uit Drachten die op 22 december vorig jaar betrokken was bij de straatroof in Drachten die uiteindelijk het leven kostte aan de 16-jarige Roan Brilstra uit Drachten, is donderdag bij de Leeuwarder rechtbank 255 dagen jeugddetentie, waarvan 200 dagen voorwaardelijk geëist. Tijdens de steekpartij was hij met een 16-jarige jongen uit Gorredijk. Omdat de verdachten minderjarig zijn, werd de zaak donderdag achter gesloten deuren behandeld.

Social mediaverbod

De officier van justitie eiste verder een social mediaverbod en een werkstraf van 100 uur. Ook moet de jongen wat de officier betreft samen met de medeverdachte de vorderingen van de benadeelde partij betalen. In de zaak van de andere verdachte, een 16-jarige jongen uit Gorredijk, kwam het Openbaar Ministerie (OM) nog niet met een eis. In zijn zaak zijn nog niet alle rapporten klaar. Op 24 juni wordt de zaak voortgezet. Op 11 juni doet de rechtbank uitspraak in de zaak van de Drachtster.

Mensen beroven

De twee waren volgens het OM op de bewuste dag in het centrum van Drachten om mensen te beroven. Later gaven ze bij de politie aan dat ze eigenlijk niet volledig achter die keuze te stonden, maar dat zij dit niet aan de ander durfde te bekennen. Zij besloten een mes mee te nemen om te gebruiken als intimidatie bij de straatroof. Het mes werd door de jongste van de twee meegenomen.

Confrontatie

Daarmee was hij mede verantwoordelijk voor wat er vervolgens is gebeurd, volgens de officier van justitie. Een poging om het latere slachtoffer en zijn maat te beroven mislukte. Later die avond was er een confrontatie in het centrum van Drachten, met fatale gevolgen. De twee jongens zouden de verdachten hebben aangevallen. Volgens het OM was die aanval niet zodanig dat de twee niet weg konden komen.

Geen noodweer

Geen noodweer dus en het OM noemt het gebruik van het mes door de Gorredijker dan ook ‘buitenproportioneel’. De officier van justitie achtte doodslag, poging beroving in vereniging en de voorbereidingshandelingen voor de berovingen door het meenemen van een mes met als doel dit voor afdreiging te gebruiken bewezen. Voor de 14-jarige geldt dat hij medeplichtig is aan alle feiten. Het slachtoffer overleed acht dagen na het steekincident aan zijn verwondingen, een dag na zijn verjaardag.

Keuzes met verstrekkende gevolgen

De officier van justitie begon haar requisitoir met de woorden: "Deze zaak is een duidelijk voorbeeld van hoe de keuzes die we maken in ons leven verstrekkende gevolgen kunnen hebben. En hoe de keuzes van een ander de eigen keuzes beïnvloeden. Maar ook wordt heel schrijnend duidelijk dat er heel veel momenten zijn waarop deze keuzes hadden kunnen worden aangepast waardoor er mogelijk een hele andere afloop zou zijn geweest."