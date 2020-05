Fietsster aangereden door lesauto

Publicatie: wo 27 mei 2020 16.14 uur

DROGEHAM - Op de Landyk (N369) bij Drogeham is woensdagmiddag een fietsster gewond geraakt nadat de fietsster werd aangereden door een lesauto. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de fietsoversteekplaats met de Skieppedrifte.

De vrouw kwam vanaf de Skieppedrifte en de auto kwam vanaf Harkema. Door een onbekende oorzaak zagen de fietsster en de automobilist elkaar over het hoofd, een aanrijding was het gevolg.

De vrouw is behandeld door het ambulancepersoneel en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. De politie heeft het ongeval afgehandeld. De auto en de fiets liepen lichte schade op. De automobilist kon na het afhandelen van het ongeval met vervolg.

