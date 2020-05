Politie bevrijdt meisje uit basketbalring

Publicatie: za 23 mei 2020 16.18 uur

DRACHTEN - De hulpdiensten kregen zaterdagmiddag een niet zo alledaagse melding. Op een sportveldje aan de Middelwyk in Drachten was een meisje klem komen te zitten. En dat nog wel in een basketbalring!

De ter plaatse gekomen agenten zijn bovenop de basket geklommen. Met twee man hebben zij vervolgens het meisje weten te bevrijden. Het slachtoffer is met de schrik vrijgekomen. De opgeroepen brandweer hoefde niet in actie te komen. Waarom het meisje bovenop de basket was geklommen is niet bekend.