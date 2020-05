Zoektocht met magneten in sloot langs Berglaan

Publicatie: za 23 mei 2020 11.47 uur

DRACHTEN - De politie heeft vrijdagochtend een onderzoek gedaan in een sloot langs de Berglaan in Drachten. Er werd lange tijd gedregd met een apparaat dat over de bodem schraapt en met magneten metalen kan aantrekken.

Het was op de plek waar een bruggetje ligt richting het Reidingpark. Waar de politie naar op zoek is, is onbekend. De omgeving was tijdens het onderzoek afgezet. Mogelijk heeft het onderzoek te maken met de brandstichtingen van de afgelopen tijd. Een vrouw werd eerder deze week opgepakt op verdenking hiervan.

