Jongen rijdt 69 km/u te hard in papa's auto

Publicatie: wo 20 mei 2020 17.49 uur

MIEDUM - Een 18-jarige jongeman uit de gemeente Tytsjerksteradiel moest woensdag zijn rijbewijs inleveren bij de politie. De bestuurder reed met 134 km/u over de Canterlânswei in Miedum terwijl daar een maximum snelheid van 60 km/u geldt. Hij reed in de auto van zijn vader.

Een agent van Team Verkeer registreerde de snelheidsoverschrijding van 69 km/u met een lasergun. De man is staande gehouden en zijn rijbewijs werd ingevorderd. Er is proces-verbaal opgemaakt.