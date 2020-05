Ferwerter (34) langer vast voor poging tot moord

LEEUWARDEN - De 34-jarige man uit Ferwert blijft 30 dagen langer vastzitten. De man wordt nu verdacht van poging tot moord en brandstichting.

In de nacht van 26 op 27 april werd een 29-jarige vrouw uit Dokkum uit haar huis gehaald dat in brand stond. Ze was gewond geraakt. Niet door de brand, maar door geweld. De man uit Ferwert werd korte tijd later door de politie opgepakt. De vrouw was samen met haar driejarige dochter van 3 jaar nog in de woning. De brandweer kon de vrouw en haar dochter uit het huis redden.