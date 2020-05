Hoe weet je of je niet te veel voor je hypotheekadvies betaalt?

Publicatie: di 12 mei 2020 12.45 uur

LEEUWARDEN - Onderdeel van de kosten voor een hypotheek zijn de kosten voor een hypotheekadviseur. Veel huishoudens schakelen een onafhankelijke partij in om zich te laten adviseren over de mogelijkheden. Een hypotheekadviseur biedt hulp bij het berekenen van de maandlasten voor een hypotheek, het berekenen van de maximale hypotheek bij je huidige inkomen, enzovoorts. Om een te dure hypotheek te voorkomen, is het verstandig om vooraf verschillende hypotheekadviseurs met elkaar te vergelijken. Kies je voor een adviseur waarmee je in persoon afspreekt, of ga je voor digitale hulp bij het afsluiten van de hypotheek? Online hypotheekadviseurs zijn doorgaans veel goedkoper. In dit artikel zoomen we in op redenen, die maken dat online hypotheekadvies voordeliger is.

Lage kosten door een beperkt aantal bedrijfspanden

Een hypotheekadviseur waarmee in persoon wordt afgesproken is vaak onderdeel van een grotere organisatie. Denk aan een bedrijf als De Hypotheker of Hypotheek Visie. Deze partijen beschikken over meerdere bedrijfspanden, waar zij klanten ontvangen voor onafhankelijk advies. Er zijn echter ook verschillende online partijen, die vanuit een of twee kantoorpanden werken. Een voorbeeld van zo’n online aanbieder van hypotheekadvies is Ikbenfrits.nl. Deze partij rekent een aanzienlijk lagere prijs voor hypotheekadvies dan partijen met meerdere bedrijfspanden. Een logisch verschil, omdat de vaste kosten voor partijen waarmee in persoon wordt afgesproken hoger zijn.

Kijk naar de kosten voor verschillende gesprekken

Bij vrijwel iedere hypotheekadviseur wordt een gratis kennismakingsgesprek aangeboden. Tijdens dit gesprek kan een eerste inschatting gemaakt worden van de maximale hypotheek bij je huidige inkomen. Ook kan een hypotheekadviseur uitleg geven over het verdere verloop van het proces. Na dit eerste gesprek heb je de mogelijkheid om een adviespakket bij de adviseur af te nemen. Ieder gesprek wat vervolgens volgt kost geld. Deze werkwijze wordt echter niet door alle hypotheekadviseurs aangehouden. Sommige partijen werken op basis van no cure, no pay. Dit betekent dat je pas betaalt, op het moment dat de hypotheekofferte uitgebracht is.

Bespaar naast geld ook tijd voor je hypotheekadvies

Een online aanbieder van hypotheekadvies is niet alleen goedkoper in veel gevallen. Ook kan het je veel tijd besparen. Je hoeft niet meer naar een kantoor te komen voor adviesgesprekken, maar voert ze eenvoudig per telefoon of via een e-mail. Het proces rond de aanvraag van een hypotheek zal in veel gevallen sneller verlopen. Je bent minder afhankelijk van je agenda en kunt de gesprekken ook tussendoor plannen!