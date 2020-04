Vierde verdachte voor overval op 93-jarige gepakt

Publicatie: ma 20 april 2020 14.35 uur

DRACHTEN - De politie heeft zondag de vierde verdachte opgepakt voor de overval op een 93-jarige vrouw in Drachten. Het gaat om een 20-jarige man uit Drachten. De vrouw werd in oktober 2019 in haar woning aan de Korenmolen in Drachten overvallen door twee mannen. Twee andere mannen, vermoedelijk op scooters, waren ook betrokken bij de overval.

Vorige week waren ook al twee verdachten aangehouden.