Nieuwbouw speciaal onderwijs 'naar wijk halen'

Publicatie: wo 08 april 2020 12.14 uur

DRACHTEN - De locatiekeuze voor het speciaal onderwijs in Drachten was dinsdagavond weliswaar een hamerstuk, maar de fracties van PvdA en de Socialistische Partij benadrukten dat de scholen middenin de samenleving moeten staan en niet aan de rand van een woonwijk. Het laatst gebeurt nu de gemeenteraad definitief kiest voor nieuwbouw op de zogeheten Leisurestrook en niet op de locatie in de wijk Vrijburgh.

Beide fracties willen de inrichting van het gebied aangrijpen om de school zoveel mogelijk naar de wijk toe te trekken. Het raadsbesluit gaat weliswaar over stenen gebouwen, maar het gaat ons om de mensen, de leerlingen, die een plek moeten krijgen, beargumenteerden beide partijen in een stemverklaring.

De nieuwbouw vergt een investering van € 27,8 miljoen. Als alles met de planvoorbereiding en bouw meezit, kunnen de nieuwe scholen in 2023 in gebruik worden genomen.