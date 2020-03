Gewonde bij brand in loods aan Tussendiepen

Publicatie: di 31 maart 2020 17.55 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten rukte dinsdag om 17.44 uur uit voor een brand in een loods aan de Tussendiepen in Drachten. Het is onduidelijk wat er precies in de brand heeft gestaan maar bij aankomst van de brandweerlieden was het vuur grotendeels gedoofd. De brand ontstond vermoedelijk tijdens werkzaamheden aan een auto. Er zou sprake zijn geweest van een steekvlam.

De brandweer is begonnen met nablussen. Een ambulance kwam ter plaatse omdat er iemand gewond is geraakt bij de brand. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

