Meisje korte tijd bekneld in spaken van fiets

Publicatie: za 28 maart 2020 10.16 uur

BURGUM - Een meisje is vrijdagavond korte tijd bekneld geweest in het centrum van Burgum. Ze kreeg haar voetje tussen de spaken van de fiets. Met een tang is ze uiteindelijk bevrijd.

De brandweer van Burgum was gealarmeerd maar hoefde niet meer ter plaatse gekomen omdat omstanders het meisje uit haar benarde positie hadden bevrijd. Het voetje was wel opgezwollen en daarom kwam uit voorzorg een ambulance ter plaatse. Niet bleek gebroken te zijn. Ze kon na dit spannende avontuur gelukkig weer met haar ouders huiswaarts keren.