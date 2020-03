Hartjesactie als bedankje tijdens coronacrisis

Publicatie: zo 22 maart 2020 13.55 uur

BURGUM - Wethouder Andries Bouwman van Tytsjerksteradiel was zondag samen met medewerkers van Kearn Welzijn op pad om op diverse plaatsen hartjes te plaatsen op de grond.

De actie is bedacht door Kearn Welzijn en de medewerkers zetten zich graag in voor de inwoners van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel om ze te ondersteunen waar dat nodig is.

Hoewel het fysieke contact tot een minimum wordt beperkt, zijn er gelukkig ook op afstand (telefonisch, per post en online) vele mooie manieren om toch naar elkaar om te kijken. Daarom is KEaRN elke werkdag bereikbaar voor een luisterend oor, steun en advies. Zowel telefonisch via 0511-465200 als ook online.

Om alle mooie en hartverwarmende initiatieven te bundelen, is www.kearn.nl/corona/ nu online.