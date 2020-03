40 Corona-patiÃ«nten naar Friese ziekenhuizen

40 Corona-patiënten naar Friese ziekenhuizen

Publicatie: vr 20 maart 2020 22.12 uur

DRACHTEN - De ziekenhuizen in Brabant kunnen de zorg amper meer aan. Daarom is verplaatsing van meerdere patiënten vanuit het Zuiden naar ziekenhuizen boven de rivieren noodzakelijk. Dat meldt Nij Smellinghe. De noordelijke ziekenhuizen werken samen om meerdere patiënten uit het Zuiden op te vangen.

"Wij hebben op dit moment de ruimte om patiënten op te vangen. En hebben uiteraard onze steun en hulp aangeboden. De coronacrisis treft ons allemaal, heel Nederland en heel de wereld. In Nij Smellinghe vangen wij vanaf deze vrijdagavond de eersten van ruim 40 patiënten uit Brabant op, de andere ziekenhuizen in Friesland volgen snel", aldus Bert Kleinlugtenbeld, Voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis Nij Smellinghe.

16 patiënten in isolatie

In Nij Smellinghe worden 16 patiënten opgevangen op onze verpleegafdeling en gaan in isolatie. Van 8 patiënten is het bekend dat zij besmet zijn met het coronavirus en de andere 8 zijn mogelijk besmet. Deze patiënten zijn nog niet Intensive Care behoeftig. Op dit moment wordt alles in gereedheid gebracht om de patiënten uit Brabant te ontvangen. Zij komen van de ziekenhuizen Elkerliek (Deurne) en Bernhoven (Uden).

Noordelijke ziekenhuizen vangen patiënten op

In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), waar alle noordelijke ziekenhuizen bij aan zijn gesloten, is vrijdagmiddag besloten dat de noordelijke ziekenhuizen (mogelijke) coronapatiënten uit het Zuiden gaan opvangen. De eerste patiënten worden vrijdagavond verwacht in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

De afgelopen dagen hebben veel noordelijke ziekenhuizen hun planbare zorg (deels) uitgesteld om de continuïteit voor acute zorg te kunnen waarborgen en om de collega ziekenhuizen uit het Zuiden te ondersteunen.